Meteo, temperature a picco: ecco dove, le previsioni choc di Giuliacci (Di venerdì 9 settembre 2022) La fine del caldo si intravede. Stando alle previsioni di Mario Giuliacci il fine settimana lascerà spazio a un crollo delle temperature. Il termometro non si abbasserà subito, "nei prossimi giorni, in molte regioni, ci sarà ancora da sudare per il gran caldo". È il caso, spiega il colonnello, di giovedì e venerdì che saranno due giornate molto calde al Sud e Isole, con massime oltre i 30 gradi e punte anche di 36-37 gradi. Particolarmente colpite - prosegue il Meteorologo - Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma il cosiddetto "caldo anomalo" interesserà anche il Centro, "ma con valori comunque più contenuti e difficilmente oltre i 32 gradi". Più gradevoli le temperature al Nord, dove i cittadini godranno di un clima in linea con il mese di settembre. Qualcosa però cambierà, occhi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) La fine del caldo si intravede. Stando alledi Marioil fine settimana lascerà spazio a un crollo delle. Il termometro non si abbasserà subito, "nei prossimi giorni, in molte regioni, ci sarà ancora da sudare per il gran caldo". È il caso, spiega il colonnello, di giovedì e venerdì che saranno due giornate molto calde al Sud e Isole, con massime oltre i 30 gradi e punte anche di 36-37 gradi. Particolarmente colpite - prosegue ilrologo - Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma il cosiddetto "caldo anomalo" interesserà anche il Centro, "ma con valori comunque più contenuti e difficilmente oltre i 32 gradi". Più gradevoli leal Nord,i cittadini godranno di un clima in linea con il mese di settembre. Qualcosa però cambierà, occhi ...

