“Ilary Blasi dimagrita e provata” | parla un’amica

DonnaGlamour : La figlia di Totti e Ilary Blasi gela l’hater su TikTok: botta e risposta - Denise24400 : RT @ottimascusa_: Cosa darei per vedere la reunion di Diana e la regina commentata da ilary Blasi - ottimascusa_ : Cosa darei per vedere la reunion di Diana e la regina commentata da ilary Blasi - infoitcultura : Ilary Blasi fa sparire la foto con Francesco Totti - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti tornano insieme -

Chanel Totti, figlia di Francesco e, non ha peli sulla lingua e, attaccata da un hater, non esita a replicare stizzita. La figlia 15enne di Francesco Totti eha dimostrato in più di un'occasione di non avere peli ...Il conduttore ed opinionista dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi diha lasciato Mediaset per lanciarsi in nuove sfide. Una scelta non semplice visto che ha lasciato la conduzione ...Fabrizio Corona ha deciso di smascherare il passato di Ilary Blasi raccontando le ‘storielle’ a 16 anni, prima che conoscesse Totti.La separazione ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta ormai arrivando. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che si sia raggiunto l’accordo per il divorzio. Intanto però il Pupone ‘asfa ...