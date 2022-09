'Il nuovo Facchetti' dice stop a 31 anni. Vita e opere di Davide Santon (Di venerdì 9 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Manzo15_ : @Gazzetta_it ma che cazzo virgolettate 'il nuovo Facchetti' come per prendere per il culo, ma non vi vergognate? Che bassezza... - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: “Il nuovo Facchetti” dice stop a 31 anni. Vita e opere di Davide Santon #Roma #Inter - sportli26181512 : “Il nuovo Facchetti” dice stop a 31 anni. Vita e opere di Davide Santon: “Il nuovo Facchetti” dice stop a 31 anni.… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: “Il nuovo Facchetti” dice stop a 31 anni. Vita e opere di Davide Santon #Roma #Inter - Gazzetta_it : “Il nuovo Facchetti” dice stop a 31 anni. Vita e opere di Davide Santon #Roma #Inter -