«God save the King»: come cambia l’inno nazionale del Regno Unito dopo la morte di Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) l’inno nazionale del Regno Unito cambia dopo la morte di Elisabetta II. Visto che il nuovo re è Carlo d’Inghilterra, la parola “Queen” sarà sostituita da “King” e tutti i pronomi saranno declinati al maschile. l’inno sarà declamato pubblicamente in via ufficiale durante la proclamazione. Il Guardian ha pubblicato un video che mostra la folla che si è riunita ieri sera davanti a BucKingham Palace proprio per cantare le due versioni dell’inno. La prima per dire addio alla regina, la seconda per salutare il nuovo re. l’inno si suona dal 1744 e viene adottato anche da alcune nazioni del Commonwealth e dai territori inglese oltreoceano. L’ultima volta che venne suonato ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022)delladiII. Visto che il nuovo re è Carlo d’Inghilterra, la parola “Queen” sarà sostituita da “” e tutti i pronomi saranno declinati al maschile.sarà declamato pubblicamente in via ufficiale durante la proclamazione. Il Guardian ha pubblicato un video che mostra la folla che si è riunita ieri sera davanti a Bucham Palace proprio per cantare le due versioni del. La prima per dire addio alla regina, la seconda per salutare il nuovo re.si suona dal 1744 e viene adottato anche da alcune nazioni del Commonwealth e dai territori inglese oltreoceano. L’ultima volta che venne suonato ...

