Entry list Wta Parma 2022: partecipanti ed italiane presenti (Di venerdì 9 settembre 2022) L'Entry list del torneo Wta 250 di Parma 2022. Si gioca dal 26 settembre all'1 ottobre sui campi in terra rossa della città dell'Emilia-Romagna. A guidare il seeding è la beniamina del pubblico italiano Martina Trevisan, seguita dalla russa (ma cresciuta in Italia) Liudmila Samsonova e dalla kazaka Yulia Putinsteva. Le altre due tenniste azzurre ammesse direttamente in tabellone sono Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. Da non dimenticare Elisabetta Cocciaretto, fuori dal main draw di soli cinque posti. Di seguito l'Entry list completa del torneo Wta 250 di Parma 2022. Entry list WTA 250 Parma 2022 1 Martina Trevisan 272 Liudmila Samsonova 35 3 Yulia Putintseva 38 4 Alizé Cornet 40 5 ...

