Enorme aggiornamento Samsung Galaxy A51 in Europa (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Samsung Galaxy A51 non ha ancora ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2022, ma il colosso di Seul sta lanciando un nuovo Enorme upgrade per lo smartphone di fascia media. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento non introduce nuove funzionalità, ma ha un peso di quasi 1GB (954,59MB). La release è stata distribuita in Germania e prevediamo che verrà rilasciata in più Paesi entro i prossimi giorni (arriverà in Italia a giro stretto, tenetevi pronti ad accoglierlo). L’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy A51 viene fornito con la versione firmware A515FXXU5FVG4. Secondo il log delle modifiche, il livello di patch di sicurezza è ancora luglio 2022. L’aggiornamento si concentra sul miglioramento della ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) IlA51 non ha ancora ricevuto l’di sicurezza di agosto 2022, ma il colosso di Seul sta lanciando un nuovoupgrade per lo smartphone di fascia media. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’non introduce nuove funzionalità, ma ha un peso di quasi 1GB (954,59MB). La release è stata distribuita in Germania e prevediamo che verrà rilasciata in più Paesi entro i prossimi giorni (arriverà in Italia a giro stretto, tenetevi pronti ad accoglierlo). L’ultimosoftware per ilA51 viene fornito con la versione firmware A515FXXU5FVG4. Secondo il log delle modifiche, il livello di patch di sicurezza è ancora luglio 2022. L’si concentra sul miglioramento della ...

tuseiale : Aggiornamento non richiesto sulle taglie di About you: ho preso un vestito della taglia suggeritami ed è ENORME. La… - gdronline : ?? Enlisted: Enorme aggiornamento degli effetti visivi! ?? - useriosi : @J__kcaj Ma a Verstappen hanno portato qualche enorme aggiornamento sennò non si spiega - GiovanniCripto : 17/ Il team di @artano__io ha scritto un bellissimo articolo su Essential Cardano su Vasil: -