Elettra Lamborghini, attimi di terrore in volo: ''Nel bel mezzo della tormenta, i freni non funzionavano'' (Di venerdì 9 settembre 2022) Elettra Lamborghini e il marito AfroJack, di ritorno dalla Francia con il jet privato, vivono momenti di panico in volo. Leggi su comingsoon (Di venerdì 9 settembre 2022)e il marito AfroJack, di ritorno dalla Francia con il jet privato, vivono momenti di panico in

VicolodelleNews : Incidente quasi mortale per #elettralamborghini e suo marito! - Il Vicolo delle News Il Vicolo delle News… - telodogratis : Paura in volo per Elettra Lamborghini: “I freni smettono di funzionare, schiantati sull’erba” - zazoomblog : Elettra Lamborghini paura ad alta quota: sfiorata la tragedia aerea - #Elettra #Lamborghini #paura #quota:… - zazoomblog : Elettra Lamborghini e il marito Afrojack durante un volo da incubo: ‘Ci siamo schiantati nell’erba’ - #Elettra… - CorriereCitta : Elettra Lamborghini e il marito Afrojack durante un volo da incubo: ‘Ci siamo schiantati nell’erba’ -