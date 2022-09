È morta Elisabetta II, la Regina dei due secoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Una sovrana incredibilmente longeva, che ha visto cambiare radicalmente il Regno Unito e il mondo, senza mai diventare antiquata. Ha resistito quando la monarchia ha traballato, ha tenuto saldo il controllo davanti ai continui tormenti della famiglia reale, incarnando con forza e stile la britishness Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 settembre 2022) Una sovrana incredibilmente longeva, che ha visto cambiare radicalmente il Regno Unito e il mondo, senza mai diventare antiquata. Ha resistito quando la monarchia ha traballato, ha tenuto saldo il controllo davanti ai continui tormenti della famiglia reale, incarnando con forza e stile la britishness

