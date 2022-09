Droga e risse nel centro storico dell' Aquila | emessi 23 Daspo dopo arresti minori

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 settembre 2022) L'- Un provvedimento d'urgenza per pericolo sociale e di reiterazione del reato, al venire menoe misure cautelari provvisorie, nella giornata ho quindi firmato i", così il questoreEnrico De Simone ha annunciato stamattina i 23, cosiddetti "Willy",nei confronti di altrettanti giovani, indagati a vario titolo per lesioni aggravate, spaccio di stupefacenti,, estorsioni e stalking. I provvedimenti, di durata da un massimo di 36 a un minimo di 18 mesi, riguardano alcuni dei 13 sottoposti a misure cautelari (arresto in carcere, ai domiciliari e inserimento in comunità) e dei 30 indagati nell'operazione dei giorni scorsi contro il criminele svolta dalla Squadra Mobile e dalla Compagnia ...