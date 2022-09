(Di venerdì 9 settembre 2022) Tra le novità dell'iPhone 14 c'è la scelta di adottare solo eSIM negli Usa: è possibile per la forza contrattuale di Cupertino e per il desiderio degli operatori di puntare sulle schede virtuali, ma in Italia e altri Paesi ci sono ancora molti ostacoli da superare. E a farne le...

la Repubblica

iPhone 14 Pro Max, primo contatto con il nuovo smartphone top di Applea Flash Quando, nel 1998, Steve Jobs eliminò ildall'iMac sembrò una mossa avventata. Due anni dopo, i...Questa console è stata prodotta1977 al 1992, ha vissuto diverse incarnazioni e restyling ed è ... e per certi versi oggigiorno è sinonimo di videogiocare come illo è per salvare. Nel set ... Dal floppy alla SIM card, come Apple ha dato una spinta al futuro abbandonando tecnologie già affermate Tra le novità dell'iPhone 14 c'è la scelta di adottare solo eSIM negli Usa: è possibile per la forza contrattuale di Cupertino e ...Il nuovo Ministro degli Affari digitali Taro Kano ha dichiarato guerra ai floppy disk, utilizzati in Giappone per quasi 2.000 procedure governative.