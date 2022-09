Da Federer a Pelè, i vip di tutto il mondo omaggiano la Regina Elisabetta.Mourinho: “Una grande donna” (Di venerdì 9 settembre 2022) David Beckham si è unito a campioni dello sport del calibro di Pelé, Jose’ Mourinho e Roger Federer nel rendere omaggio alla Regina Elisabetta II dopo la sua morte all’età di 96 anni. Buckingham Palace ha annunciato che il monarca regnante più longevo del Regno Unito è morto pacificamente a Balmoral, dove i membri della famiglia reale si sono recati per essere al suo fianco. Successivamente sono arrivati ??tributi da tutto il mondo, mentre alcuni dei più grandi nomi dello sport si sono rivolti ai social media per renderle omaggio. Morte della Regina Elisabetta, i messaggi dei vip L’ex capitano della nazionale maschile di calcio dell’Inghilterra David Beckham ha pubblicato un messaggio su Instagram: “Sono davvero addolorato per la morte di Sua Maestà, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 settembre 2022) David Beckham si è unito a campioni dello sport del calibro di Pelé, Jose’e Rogernel rendere omaggio allaII dopo la sua morte all’età di 96 anni. Buckingham Palace ha annunciato che il monarca regnante più longevo del Regno Unito è morto pacificamente a Balmoral, dove i membri della famiglia reale si sono recati per essere al suo fianco. Successivamente sono arrivati ??tributi dail, mentre alcuni dei più grandi nomi dello sport si sono rivolti ai social media per renderle omaggio. Morte della, i messaggi dei vip L’ex capitano della nazionale maschile di calcio dell’Inghilterra David Beckham ha pubblicato un messaggio su Instagram: “Sono davvero addolorato per la morte di Sua Maestà, ...

