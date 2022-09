Corea del Nord sancisce per legge suo status di potenza nucleare (Di venerdì 9 settembre 2022) La Corea del Nord ha sancito per legge il suo status di potenza nucleare, riferisce l'agenzia di stampa statale Kcna. "Oggi abbiamo completato una missione storica", ha commentato il leader ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Ladelha sancito peril suodi, riferisce l'agenzia di stampa statale Kcna. "Oggi abbiamo completato una missione storica", ha commentato il leader ...

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha sancito per legge il suo status di potenza nucleare. La nuova norma consente di effettuare un… - controviaggio : #CoreadelNord dichiara arsenale nucleare. #Israele ha circa 400 testate atomiche non dichiarate. L'Italia tiene al… - Elisabe94838092 : RT @RaiNews: 'Non cederemo alle sanzioni imposte dalla comunità internazionale' - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Corea del Nord, legge autorizza attacco nucleare preventivo | Kim Jong-un: accresceremo il nostro arsenale #kcna #nor… - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Corea del Nord, nuova legge per condurre attacchi nucleari preventivi -