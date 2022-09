Con la scomparsa della Regina Elisabetta cambiano molte cose per il popolo britannico, dalle banconote al monogramma sulle uniformi (Di venerdì 9 settembre 2022) (foto: Getty) Il mondo intero piange la scomparsa della Regina Elisabetta, avvenuta “pacificamente” ieri pomeriggio nel Castello di Balmoral. Iniziano ora i dieci giorni di lutto, che si concluderanno con i funerali di Stato di Sua Maestà a Londra. Ma se in queste ore è il dolore ad avere la meglio, con il passare del tempo ci si rende sempre più conto di quanto la figura della Regina fosse davvero inserita nella quotidianità del popolo britannico. Una presenza così longeva – Sua Maestà ha regnato per settant’anni – da dare per scontati i riferimenti a Elisabetta II nella vita reale: sulle banconote, nell’inno nazionale, sui francobolli, sui passaporti. Aspetti di vita pratica che sono destinati ... Leggi su amica (Di venerdì 9 settembre 2022) (foto: Getty) Il mondo intero piange la, avvenuta “pacificamente” ieri pomeriggio nel Castello di Balmoral. Iniziano ora i dieci giorni di lutto, che si concluderanno con i funerali di Stato di Sua Maestà a Londra. Ma se in queste ore è il dolore ad avere la meglio, con il passare del tempo ci si rende sempre più conto di quanto la figurafosse davvero inserita nella quotidianità del. Una presenza così longeva – Sua Maestà ha regnato per settant’anni – da dare per scontati i riferimenti aII nella vita reale:, nell’inno nazionale, sui francobolli, sui passaporti. Aspetti di vita pratica che sono destinati ...

