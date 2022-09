CdS – “Tifosi commoventi | resto un anno e poi vediamo”

(Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-08 23:02:47 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: È partita l’avventura in Turchia di Mauro Icardi: dopo il bagno di folla di mercoledì notte insieme alla moglie Wanda Nara e i figli, l’ex bomber di Inter e Psg ha rilasciato le sue prime parole da attaccante del Galatasaray. Icardi: “fantastici, sono emozionato” “Io la mia famiglia siamo molto felici di venire a Istanbul – ha dichiarato la punta argentina al canale ufficiale della squadra -. Il modo con cui idel Galatasaray mi haccolto è molto commovente, sono molto contento di essere qui. Resterò per une l’idea è quella di ottenere successi, vedremo poi più avanti cosa succederà dopo. È stata una trattativa lunga due mesi, molto difficile, ma alla fine siamo qui, siamo molto felici”. Guarda il video Icardi ...

Il post, con tanto di stemma rossoblù, pubblicato sui canali social ufficiali. Intanto, la società rossoblù commenta la sentenza del: 'Pronti a chiudere l'iscrizione in serie D in sovrannumero. A breve comunicheremo le modalità di rimborso degli abbonamenti sottoscritti'