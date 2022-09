(Di venerdì 9 settembre 2022) Anni nell’ombra, per Diana era una presenza ingombrante. Ma gli inglesi alla fine l’hanno accettata: merito della «operazione Parker Bowles»

Corriere : Camilla, da «rottweiler» a regina consorte: una vita a fianco a Carlo -

Corriere della Sera

... Carlo è re, poi ci sono William e i figli (Harry quinto) Carlo III è il nuovo re: che sovrano sarà, da "" a regina consorte: una vita a fianco del (suo) re Morte Regina Elisabetta,...... le disse che non sarebbe stato possibile: "il tuo viso è già sugli strofinacci per la cucina") e, dopo il matrimonio, aveva sopportato la complicità con la quale Carlo e, la "", si ... Camilla, da «rottweiler» a regina consorte: una vita a fianco del (suo) re Anni nell’ombra, per Diana era una presenza ingombrante. Ma gli inglesi alla fine l’hanno accettata: merito della «operazione Parker Bowles» ...