Brunori vs Coda, sfida tra bomber al Barbera tra Palermo e Genoa (Di venerdì 9 settembre 2022) Questa sera l’anticipo di Serie B tra Palermo e Genoa, in campo la sfida tra bomber Brunori e Coda Questa sera l’anticipo di Serie B tra Palermo e Genoa, in campo la sfida tra bomber Brunori e Coda. I due attaccanti si sfidano dopo aver vinto il trono di capocannoniere della scorsa stagione. Coda con il Lecce quello di Serie B, mentre Brunori con i rosanero quello di Serie C. Ora entrambi si sfidano per essere i migliori in cadetteria. sfida di cartello al Barbera con la squadra di Corini chiamata a rialzarsi dopo due ko consecutivi, mentre quella di Blessin vuole continuare il trend ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Questa sera l’anticipo di Serie B tra, in campo latraQuesta sera l’anticipo di Serie B tra, in campo latra. I due attaccanti sino dopo aver vinto il trono di capocannoniere della scorsa stagione.con il Lecce quello di Serie B, mentrecon i rosanero quello di Serie C. Ora entrambi sino per essere i migliori in cadetteria.di cartello alcon la squadra di Corini chiamata a rialzarsi dopo due ko consecutivi, mentre quella di Blessin vuole continuare il trend ...

