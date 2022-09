repubblica : Benevento, professoressa arrestata per violenza sessuale aggravata su un 12enne - fattoquotidiano : “Violenza sessuale su alunno 12enne”: arrestata professoressa a Benevento - Adnkronos : #Benevento, prof arrestata per violenza sessuale su alunno 12enne. - infoitinterno : Benevento, violenza su un alunno di 12 anni: arrestata una professoressa - BabbaiFabry : RT @LaNotiziaTweet: Professoressa arrestata a Benevento, è accusata di violenza sessuale aggravata su un dodicenne -

La Procura diha chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per la donna che risiede ad Arpaia, nel Sannio, e insegna in una scuola media. Il reato contestato è lasessuale ...Una prof di, che presta servizio presso una scuola media della provincia, è stata condotta in arresto con l'accusa dis*ssuale aggravata nei confronti di un suo alunno di appena 12 anni. L'...La donna , che insegnava ad Arapaia, nel Sannio, è stata sospesa. La vittima è un ragazzino di 12 anni, molestato sia in classe che su chat ...Sospesa dalla scuola e arrestata una professoressa della provincia di Benevento accusata di abusi sessuali su un alunno di 12 anni . La Procura di Benevento ha ...