Avventura in Turchia per Malcuit: UFFICIALE l'arrivo al Ankaragucu (Di venerdì 9 settembre 2022) Malcuit riparte dalla Turchia, è UFFICIALE il suo passaggio all'Ankaragucu: la stessa società ne ha fatto comunicato. ????? ???????Ankaragücü'müzde! ?? ? https://t.co/ndKScZ76Eg pic.twitter.com/YBqh2rJ7qc— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 8, 2022 L'ex Napoli e Fiorentina era svincolato dal 30 giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

