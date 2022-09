Arrampicata, Coppa del Mondo Edimburgo 2022: Rogora e Fossali guidano la spedizione azzurra (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutto pronto per la sesta prova del circuito di Coppa del Mondo Lead e Speed di Arrampicata sportiva in programma ad Edimburgo, in Scozia, da venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre. Il DT Vincenzo De Luca e il DS Davide Manzoni hanno diramato le convocazioni azzurre per la tappa della rassegna iridata. Ecco i convocati: LEAD: Rogora Laura – Fiamme Oro Moena Ghisolfi Claudia – Fiamme Oro Moena Scolaris Ilari Maria – S.A.S.P. Torino Bombardi Marcello – Centro Sportivo Esercito Schenk Filip – Fiamme Oro Moena Placci Giovanni – Carchidio-Strocchi Faenza Tomatis Giorgio – Centro Sportivo Esercito SPEED: Ludovico Fossali: Centro Sportivo Esercito Zodda Gian Luca – Fiamme Oro Moena Boulos Alessandro – Venezia Verticale Cingari Alessandro – Monkey Island Roma Rontini Marco – ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutto pronto per la sesta prova del circuito didelLead e Speed disportiva in programma ad, in Scozia, da venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre. Il DT Vincenzo De Luca e il DS Davide Manzoni hanno diramato le convocazioni azzurre per la tappa della rassegna iridata. Ecco i convocati: LEAD:Laura – Fiamme Oro Moena Ghisolfi Claudia – Fiamme Oro Moena Scolaris Ilari Maria – S.A.S.P. Torino Bombardi Marcello – Centro Sportivo Esercito Schenk Filip – Fiamme Oro Moena Placci Giovanni – Carchidio-Strocchi Faenza Tomatis Giorgio – Centro Sportivo Esercito SPEED: Ludovico: Centro Sportivo Esercito Zodda Gian Luca – Fiamme Oro Moena Boulos Alessandro – Venezia Verticale Cingari Alessandro – Monkey Island Roma Rontini Marco – ...

