Addio alla regina Elisabetta | la seconda regnante più longeva di sempre

(Di venerdì 9 settembre 2022) Sua Maestà è stata sul trono per 70 anni e 214 giorni: lo scorso giugno aveva superato il re thailandese Bhumibol Adulyadej, davanti a lei soltanto Luigi XIV di Francia che è stato re per oltre 72 anni

Corriere : ?? Addio alla regina Elisabetta: la sovrana britannica si è spenta oggi a 96 anni. 'Ha regnato su due secoli: e ha i… - Agenzia_Ansa : Addio alla regina Elisabetta, sipario su un'epoca lunga 70 anni. Da Churchill alla Brexit, ha regnato attraverso du… - rtl1025 : ?????? Addio alla Regina Elisabetta II d'Inghilterra, scompare a 96 anni, la sovrana più longeva, solo il Re Sole più… - sole24ore : Addio alla regina Elisabetta, l'Empire State Building si illumina in suo onore - Il Sole 24 ORE… - AgenziaVISTA : Addio alla regina Elisabetta, ecco tutti i numeri del suo regno #reginaelisabetta -

leggi anche La stampa estera saluta la regina Elisabetta II:sovrana britannica più amata Come cambia la Famiglia Reale con l'eredità degli scandali Un'altra cosa che probabilmente ...Dal rapporto con la sorella Margaretgestione della tragedia di Aberfan, dal 1992 definito "Annus Horribilis" al Covid, fino ai lutti di alcuni membri della Royal familyFunerali di Simone Bianchi, Prato dice addio al giovane medico (Foto Attalmi) Funerali di Simone Bianchi, Prato dice addio al giovane medico (Foto Attalmi) Funerali di Simone Bianchi, Prato dice addio ...Giovanni Angiolini desidera avere una figlia come la bimba che mostra sui social: per questo è finita con Michelle Hunziker