Addio a Giorgio Röhrich, non un maestro: il Maestro (Di venerdì 9 settembre 2022) Non un Maestro, il Maestro. Mi accodo alle parole del mio e nostro Presidente Giorgio Berta, che ha ricordato splendidamente chi è stato Giorgio Rohrich per il tennis bergamasco. Faccio parte, anagraficamente, dell’epoca di molti dei tennisti che Giorgio ha allevato e fatto diventare degli ottimi giocatori, ma per me non è stato così. All’epoca, pur grandissimo appassionato di tennis, lo giocavo per diletto, essendomi dedicato alla pallavolo agonistica. E mi ero affidato alle “cure” del suo scudiero Giorgio Berta, che ha certamente dei meriti se oggi so tenere in mano la racchetta. Seguivo però con interesse le imprese del Maestro, soprattutto quando, diventato over, vinceva praticamente tutto, anche a livello ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 settembre 2022) Non un, il. Mi accodo alle parole del mio e nostro PresidenteBerta, che ha ricordato splendidamente chi è statoRohrich per il tennis bergamasco. Faccio parte, anagraficamente, dell’epoca di molti dei tennisti cheha allevato e fatto diventare degli ottimi giocatori, ma per me non è stato così. All’epoca, pur grandissimo appassionato di tennis, lo giocavo per diletto, essendomi dedicato alla pallavolo agonistica. E mi ero affidato alle “cure” del suo scudieroBerta, che ha certamente dei meriti se oggi so tenere in mano la racchetta. Seguivo però con interesse le imprese del, soprattutto quando, diventato over, vinceva praticamente tutto, anche a livello ...

