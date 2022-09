Tutti pazzi per l’architettura, al via a Napoli Arkeda Open House 2022 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tra poco meno di un mese dal 28 settembre all’1 ottobre, si dà il via ad Arkeda Open House, che precede la fiera Arkeda, salone dell’architettura, edilizia, design e arredo, alla Mostra d’Oltremare dal 2 al 4 dicembre. Il tour settembrino alla V° edizione, con il sostegno di Studio Trisorio, e i partner Leonardo Immobiliare, Macos Design, Si.ge.A. Costruzioni, Agorà Morelli, Quick parking, YNyesNapoli, Studio 147, Tenuta Cavalier Pepe, Dama Club e Roèm Cosmetics oltre ai media partner Architettura Ecosostenibile, Grande Napoli e Archi Portale, sarà come al solito trasversale, e animerà per alcune ore, studi e case di architetti, ma anche cantieri, nelle zone di Chiaia, Vomero e Centro di Napoli, oltre a interessanti fuori porta. L’itinerario, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Tra poco meno di un mese dal 28 settembre all’1 ottobre, si dà il via ad, che precede la fiera, salone del, edilizia, design e arredo, alla Mostra d’Oltremare dal 2 al 4 dicembre. Il tour settembrino alla V° edizione, con il sostegno di Studio Trisorio, e i partner Leonardo Immobiliare, Macos Design, Si.ge.A. Costruzioni, Agorà Morelli, Quick parking, YNyes, Studio 147, Tenuta Cavalier Pepe, Dama Club e Roèm Cosmetics oltre ai media partner Architettura Ecosostenibile, Grandee Archi Portale, sarà come al solito trasversale, e animerà per alcune ore, studi e case di architetti, ma anche cantieri, nelle zone di Chiaia, Vomero e Centro di, oltre a interessanti fuori porta. L’itinerario, ...

