Traffico Roma del 08-09-2022 ore 15:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all'ascolto temporanea chiusura per incidente sulla via Pontina della carreggiata tra Pratica di Mare via di Decima in direzione di Roma uscita obbligatoria Castel di Decima Traffico rallentato per un incidente anche se da poco rimosso sulla tangenziale est tra San Lorenzo e Largo Settimio Passamonti in direzione San Giovanni ti rallenta Traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e Romanina ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull'intero percorso informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio accurato e della polizia locale di Roma

