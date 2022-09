Torta marmorizzata sofficissima | Si scioglie in bocca | Una nuova ricetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 8 settembre 2022): siinUn dolce morbido e cremoso da realizzare per tutti gli amanti del cioccolato è laal cioccolato. Semplice e veloce da realizzare ogni morso di questasirà in. Sarà piena di dolcezza ma estremamente delicata. Vediamo subito come realizzarla.: ingredienti. Gli ingredienti per la pasta bianca sono: 100 gr di amido di mais 8 gr di zucchero vanigliato 40 gr di olio vegetale 5 albumi 200 gr di zucchero Sale un pizzico 10 gr di succo di limone Per la pasta al cioccolato dobbiamo usare: 120 gr di ...