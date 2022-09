Tempesta d'amore, puntate italiane: Michael e Rosalie al capolinea? (Di giovedì 8 settembre 2022) A Tempesta d'amore, nel corso delle prossime puntate italiane, Rosalie e Michael continueranno a trovarsi sotto i riflettori. I due sono in piena crisi dopo che il medico ha scoperto che la sua amata gli ha mentito ed è partita con Christoph di nascosto per un weekend a Parigi. Nonostante la Engel gli abbia ripetuto più volte di aver accettato quel viaggio solo per saldare il suo debito nei confronti dell'albergatore, il medico non ha voluto sentire ragioni e ha troncato la loro relazione. In seguito, André ed Hildegard hanno deciso di provare a far riconciliare i loro amici, ma i loro tentativi non sono andati a buon fine e, stando agli spoiler della soap opera tedesca, le cose tra loro si complicheranno ulteriormente. Mentre Rosalie, infatti, sembrerà intenzionata ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 settembre 2022) Ad', nel corso delle prossimecontinueranno a trovarsi sotto i riflettori. I due sono in piena crisi dopo che il medico ha scoperto che la sua amata gli ha mentito ed è partita con Christoph di nascosto per un weekend a Parigi. Nonostante la Engel gli abbia ripetuto più volte di aver accettato quel viaggio solo per saldare il suo debito nei confronti dell'albergatore, il medico non ha voluto sentire ragioni e ha troncato la loro relazione. In seguito, André ed Hildegard hanno deciso di provare a far riconciliare i loro amici, ma i loro tentativi non sono andati a buon fine e, stando agli spoiler della soap opera tedesca, le cose tra loro si complicheranno ulteriormente. Mentre, infatti, sembrerà intenzionata ...

