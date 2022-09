Switch Oled edizione Pokémon Scarlatto e Violetto: disponibile dal 4 novembre… ed è bellissima! (Di giovedì 8 settembre 2022) Nintendo torna a gettare benzina sul fuoco nel fantomatico “treno dell’hype” con protagonisti Pokémon Scarlatto e Violetto. La nuova generazione di Pokémon, in uscita nei prossimi mesi, vedrà una versione di Nintendo Switch dedicata, e coloratissima! Nintendo Switch Oled Pokémon Scarlatto e Violetto – 8922 www.computermagazine.itPokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono pronti a conquistare gli scaffali e i cuori di tutti gli amanti di Pokémon. La nuova generazione delle creature tascabili, nate ormai quasi trent’anni fa, giungerà ancora una volta sulla console ibrida di Nintendo, la Switch. E proprio ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Nintendo torna a gettare benzina sul fuoco nel fantomatico “treno dell’hype” con protagonisti. La nuova generazione di, in uscita nei prossimi mesi, vedrà una versione di Nintendodedicata, e coloratissima! Nintendo– 8922 www.computermagazine.itsono pronti a conquistare gli scaffali e i cuori di tutti gli amanti di. La nuova generazione delle creature tascabili, nate ormai quasi trent’anni fa, giungerà ancora una volta sulla console ibrida di Nintendo, la. E proprio ...

