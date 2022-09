Sergio Mattarella | le parole per la morte della Regina Elisabetta

(Di giovedì 8 settembre 2022) Nel corso degli anni il PresidenteRepubblicaha incontrato più volte la. Poco fa il nostro capo di stato ha voluto salutare la sovrana (scomparsa oggi a 96 anni) con una lettera pubblicata sul sito ufficiale del Quirinale e indirizzata a Re Carlo.ha ricordato ‘l’ineguagliabile personalità’ed ha poi espresso la sua vicinanza alla famiglia reale e al popolo britannico, a nome suo e del popolo italiano. Messaggio di Cordoglio del Presidente #per la scomparsaII pic.twitter.com/C0WJDz7PCw — Quirinale (@Quirinale) September 8, 2022: ...

"Una figura eccezionale", una "protagonista assoluta della storia". Così il presidente della Repubblicae il presidente del Consiglio Mario Draghi commentano la morte della regina Elisabetta II. Nel messaggio inviato a Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del ...Queste le parole del capo dello Statonel messaggio di condoglianze inviato a Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.Roma, 8 set. (askanews) - 'Una figura eccezionale', una 'protagonista assoluta della storia'. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...