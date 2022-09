Roma, tifosi furiosi: 'Sconfitta inaccettabile, errori da dilettanti' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma - Clamorosa Sconfitta della Roma in Bulgaria contro il Ludogorets. La squadra di casa ha battuto i giallorossi 2 - 10 grazie alla reti di Cauly e Nonato. La squadra di Mourinho, con tutti ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022)- Clamorosadellain Bulgaria contro il Ludogorets. La squadra di casa ha battuto i giallorossi 2 - 10 grazie alla reti di Cauly e Nonato. La squadra di Mourinho, con tutti ...

0Nadde : i tifosi della Roma sicuramente stanno vivendo un sogno, mica come noi che battiamo il Liverpool #NapoliLiverpool… - RomAmor18831758 : Arrivano 2 sconfitte gravi contro squadre mediocri, problema di approccio, mentalità, preparazione, infortuni, camp… - NNFlv9 : Io comincio ad avere paura dei tifosi che non vedono la realtà. Forza Roma - sportli26181512 : Roma, tifosi furiosi: 'Sconfitta inaccettabile, errori da dilettanti': Romanisti sotto shock per la sconfitta per 2… - MrRoma_Official : @ilRomanistaweb Tifosi della Roma ditemi quando potremo iniziare a parlare di Mou senza essere tacciati per laziali. Fatemi sapere grazie -