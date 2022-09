Regno Unito in ansia per la Regina Elisabetta. I medici preoccupati: Carlo e William volano in Scozia (Di giovedì 8 settembre 2022) Regno Unito preoccupato per la Regina Elisabetta. Sono ore di ansia e di dubbi, quelle che attanagliano casa reale e sudditi dell’Inghilterra, con i medici che monitorano le condizioni di salute della sovrana si sono detti preoccupati dopo che le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Le notizie filtrano col contagocce da Buckingham Palace. Il sito della famiglia reale è andato in tilt. E la Bbc le riporta – per quanto possibile tra privacy e dovere di cronaca, protocolli diplomatici e vicissitudini familiari interne alla dinastia regnante – con scrupolo e continuità. E anche questo contribuisce ad alimentare il “caso”. Un caso su cui media e opinione pubblica si interrogano tra apprensione e partecipazione. Regina ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022)preoccupato per la. Sono ore die di dubbi, quelle che attanagliano casa reale e sudditi dell’Inghilterra, con iche monitorano le condizioni di salute della sovrana si sono dettidopo che le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Le notizie filtrano col contagocce da Buckingham Palace. Il sito della famiglia reale è andato in tilt. E la Bbc le riporta – per quanto possibile tra privacy e dovere di cronaca, protocolli diplomatici e vicissitudini familiari interne alla dinastia regnante – con scrupolo e continuità. E anche questo contribuisce ad alimentare il “caso”. Un caso su cui media e opinione pubblica si interrogano tra apprensione e partecipazione....

