Regina Elisabetta, medici in ansia per la sua salute: 'È sotto osservazione'. Carlo e Camilla a Balmoral (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta II , 96 anni, è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. Lo fa sapere Buckingham Palace, citato dalla Bbc. Leggi su leggo (Di giovedì 8 settembre 2022) LaII , 96 anni, èsupervisione medica nel castello di, dopo che isi sono detti preoccupati per la sua. Lo fa sapere Buckingham Palace, citato dalla Bbc.

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - MediasetTgcom24 : Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il pri… - Gloria123411 : RT @IlPaoloGiordano: God save the Queen mai più di oggi. #QueenElizabeth #Elisabetta #Regina - Open_gol : «Tutto il Paese è in apprensione per le condizioni della sovrana», ha scritto su Twitter la neo prima ministra brit… -