Quando Elisabetta II si fermò a Capaci e omaggiò Falcone

AGI - L'ultimo ricordo della presenza della Regina Elisabetta in Sicilia è legato a un evento straziante per l'Isola e per il resto d'Italia: la strage di Capaci il 23 maggio del 1992, in cui furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Elisabetta II e Filippo di Edimburgo erano attesi al porto di Palermo, dove il 25 maggio era giunto lo yacht reale "Britannia", che li avrebbe trasferiti a Malta per una visita ufficiale. Il viaggio era programmato da mesi, e il programma era molto rigido: erano previsti solo il transito dei reali d'Inghilterra e un saluto al sindaco nel porto della città, ma in una Palermo che da due giorni non era più la stessa. Elisabetta II ne era consapevole, e il 27 maggio del 1992 il programma cambiò.

