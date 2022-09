Petrolio: in aumento a New York a 82,71 dollari (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Petrolio è in aumento a New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,94% a 82,71 dollari al barile. . 8 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni guadagnano lo 0,94% a 82,71al barile. . 8 settembre 2022

