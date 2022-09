Pagelle Fiorentina-Riga 1-1 | voti e tabellino Conference League 2022 2023

(Di giovedì 8 settembre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, valevole per la prima giornata della fase a gironi della. A Firenze i padroni di casa partono bene ma sprecano tantissime palle gol, a sbloccarla ci pensa Antonin Barak. Ma gli ospiti, nella ripresa, pareggiano i conti con Ilic. Nel finale assalto viola ma Jovic spreca due ghiotte chances per il 2-1: alla fine un punto per parte e fischi per la squadra di Italiano. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Gollini 6.5; Dodo 5.5, Martinez Quarta 5.5, Ranieri 5.5, Biraghi 6; Bonaventura 6 (26? st Maleh 5.5), Amrabat 5, Barak 6.5 (29? st Mandragora 5.5); Kouame 5.5 (1? st Sottil 6), Cabral 5 (10? st ...

sportface2016 : #FiorentinaRiga: le pagelle e i voti #ConferenceLeague - GoalItalia : MATCH REPORT - #FiorentinaRFS 1-1: i viola sprecano e deludono, passo falso al Franchi ?? - sportli26181512 : Le pagelle degli arbitri: Sozza 5, non usa il var. Dov’è finito Maresca?: Le pagelle degli arbitri: Sozza 5, non us… - VELOSPORT1960 : - jusport_it : Le pagelle di Fiorentina-Juventus -

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata della Conference League 2022 - 23:Riga Ledei protagonisti del match trae Rigas, valido per la prima giornata della Conference League 2022 - 23. TOP: Gollini, Ikonè al termine del primo tempo ......20 Leylah Fernandez - Oceane Dodin 2 - 0 Visualizza US Open CALCIO - SERIE A 18:30 Empoli - Verona 1 - 1 18:30 Sampdoria - Lazio 1 - 1 18:30 Udinese -1 - 0 20:45 Juventus - Spezia 2 - 0 ... Pagelle Fiorentina Rigas: TOP e FLOP del match - VOTI La Fiorentina non riesce ad andare oltre l’1-1 con l’RFS nel suo match d’esordio in Conference League: ai viola non basta il goal di Barak ...La Fiorentina non riesce a sfondare nel corso del primo tempo contro l'RFS Riga in Conference League, con la squadra di Italiano che ha avuto molte occasioni, trovando sulla propria strada il portiere ...