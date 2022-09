Morte Regina d’Inghilterra, ecco com’è morta: nessuno poteva pensarlo (Di giovedì 8 settembre 2022) La scomparsa della Regina Elisabetta II ha scosso tutto il mondo. Ma com’è morta? La verità spunta in queste ore Alla fine la notizia è arrivata. Ufficiale ed inesorabile. Tutto il mondo ha seguito in maniera attenta nelle ultime ore quelli che sono sono stati gli eventi legati alla Regina Elisabetta II, scomparsa proprio in queste ore all’età di 96 anni. Il tutto era nell’aria già dalla tarda mattinata, e così si acceso un campanello d’allarme su tutto il globo. Nata Elizabeth Alexandra Mary, sua maestà si è spenta “serenamente”, come spiegato anche dalla famiglia reale che ha annunciato la notizia attraverso i propri canali social. Il tutto, poi, è stato anche annunciato dalla BBC in diretta nazionale. Regina Elisabetta (web source)Cosa succederà adesso? Il Regno Unito vivrà 10 ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 8 settembre 2022) La scomparsa dellaElisabetta II ha scosso tutto il mondo. Ma? La verità spunta in queste ore Alla fine la notizia è arrivata. Ufficiale ed inesorabile. Tutto il mondo ha seguito in maniera attenta nelle ultime ore quelli che sono sono stati gli eventi legati allaElisabetta II, scomparsa proprio in queste ore all’età di 96 anni. Il tutto era nell’aria già dalla tarda mattinata, e così si acceso un campanello d’allarme su tutto il globo. Nata Elizabeth Alexandra Mary, sua maestà si è spenta “serenamente”, come spiegato anche dalla famiglia reale che ha annunciato la notizia attraverso i propri canali social. Il tutto, poi, è stato anche annunciato dalla BBC in diretta nazionale.Elisabetta (web source)Cosa succederà adesso? Il Regno Unito vivrà 10 ...

