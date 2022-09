MARRACASH a Jesolo sabato 10 settembre

Leggi su udine20

(Di giovedì 8 settembre 2022) Due dischi di platino si sono aggiunti alla lunghissima lista di certificazioni di: il suo ultimo album “NOI, LORO, GLI ALTRI”, vincitore della Targa Tenco 2022 per la categoria miglior disco in assoluto, è stato certificato la scorsa settimana quattro volte platino, mentre i singoli “Laurea ad honorem” feat. Calcutta e “Dubbi” conquistano il disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Con queste premesse, il king del rap italiano, sta per ripartire con la sua tournée per un nuovo attesissimo viaggio live nei principali palazzetti d’Italia, primo fra tutti,10, il Palazzo del Turismo di, per un evento che il pubblico attende da più di due anni. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di ...