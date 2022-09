LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | sestetto in testa | meno di 30 chilometri al traguardo

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLAA ESPANA16.25di 25al. 16.23 Nibali ha mangiato una decina di secondi al gruppo Almeida. Grande sparata del siciliano. 16.21 Nel gruppo dei contrattaccanti si sta staccando Dario Cataldo, mentre poco dietro Nibali sta tirando per Miguel Angel Lopez. 16.20 Ora ildiè in un tratto di leggera salita. 16.19 E le cose stanno funzionando: ridotto a 2’30” il vantaggio dei primi sei. 16.17 Marc Soler (UAE Team Emirates) sta dando tutto quello che ha in questo tratto di discesa, per permettere ad Almeida di guadagnare il più possibile. 16.16 Ricapitolando: in vetta ci sono Hugh Carthy (EF), Thibaut Pinot (FDJ), Sergio ...