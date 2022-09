LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita sull’Alto de Piornal, Evenepoel sfida gli spagnoli (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta A ESPANA 2022 Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2022! Ancora salita, ancora un’occasione per assistere a grandissimo spettacolo sulle strade iberiche. Non rimangono molte opportunità agli avversari di Remco Evenepoel per provare ad insidiare la sua leadership, uscita inevitabilmente rafforzata dal ritiro di Primoz Roglic. Nei 192 km con partenza da Trujillo il palcoscenico per la battaglia potrebbe essere l’Alto de Piornal, dura salita affrontare due volte. Dopo i 3,7 km al 9,7% dell’Alto de ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLAA ESPANAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella diciottesimadella! Ancora, ancora un’occasione per assistere a grandissimo spettacolo sulle strade iberiche. Non rimangono molte opportunità agli avversari di Remcoper provare ad insidiare la sua leadership, uscita inevitabilmente rafforzata dal ritiro di Primoz Roglic. Nei 192 km con partenza da Trujillo il palcoscenico per la battaglia potrebbe essere l’Alto de, duraaffrontare due volte. Dopo i 3,7 km al 9,7% dell’Alto de ...

