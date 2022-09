LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6, US Open 2022 in DIRETTA: tiebreak sensazionale dell’azzurro, che passa a condurre (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz QUARTO SET 7-6 (0) TERZO SET Sinner!!! tiebreak straordinario dell’altoatesino, che chiude giocando una risposta paurosa seguita da una volèe da doppista navigato. Match epico! 6-0 Sinner. SEI SET POINT! Lunghissimo il dritto di Alcaraz. Si cambia campo. 5-0 Sinner! CHE PUNTOOO! passante di dritto irreale dell’azzurro. 4-0 Sinner. Servizio vincente Jannik. 3-0 Sinner, altro minibreak! Tiene benissimo l’azzurro da fondo, e raccoglie l’errore di rovescio dell’avversario. 2-0 Sinner, minibreak! A segno Jannik con il dritto inside out. 1-0 Sinner. Largo il dritto ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRAQUARTO SET 7-6 (0) TERZO SET!!!straordinario dell’altoatesino, che chiude giocando una risposta paurosa seguita da una volèe da doppista navigato. Match epico! 6-0. SEI SET POINT! Lunghissimo il dritto di. Si cambia campo. 5-0! CHE PUNTOOO!nte di dritto irreale. 4-0. Servizio vincente Jannik. 3-0, altro minibreak! Tiene benissimo l’azzurro da fondo, e raccoglie l’errore di rovescio dell’avversario. 2-0, minibreak! A segno Jannik con il dritto inside out. 1-0. Largo il dritto ...

RichSaucillo : Si! Jannik Sinner nos da un rico live ?? - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 7-6(7) 2-4 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #7-6(7)… - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 2-3 US Open 2022 in DIRETTA: break dell’iberico nel terzo set - #Sinner-Alcaraz… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 0-1 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #quarti #finale… - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 5-6 US Open 2022 in DIRETTA: Jannik serve per rimanere nel set - #Sinner-Alcaraz #DIRETTA:… -