LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 2-1, US Open 2022 in DIRETTA: ritmi forsennati anche in avvio di terzo set (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 2-1 Game Sinner. Vola via la risposta dello spagnolo. Jannik salva due palle break e va a condurre in questo avvio di terzo parziale. AD-40 Sulla riga il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio. 40-40 A segno con il dritto dal centro il murciano, ancora parità. AD-40 Servizio e schiaffo al volo Sinner. 40-40 Fortunatissimo Alcaraz, aiutato e non poco dal nastro in questa circostanza. AD-40 Servizio e dritto in contropiede vincente. Bene Jannik. 40-40 Forza la seconda Sinner, che con coraggio cancella anche la seconda palla break. 30-40 Largo il rovescio del numero tre del seeding. 15-40 Due palle break ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA2-1 Game. Vola via la risposta dello spagnolo. Jannik salva due palle break e va a condurre in questodiparziale. AD-40 Sulla riga il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio. 40-40 A segno con il dritto dal centro il murciano, ancora parità. AD-40 Servizio e schiaffo al volo. 40-40 Fortunatissimo, aiutato e non poco dal nastro in questa circostanza. AD-40 Servizio e dritto in contropiede vincente. Bene Jannik. 40-40 Forza la seconda, che con coraggio cancellala seconda palla break. 30-40 Largo il rovescio del numero tre del seeding. 15-40 Due palle break ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 3-2 US Open 2022 in DIRETTA: Jannik prova a reagire piazzando il break - #Sinner-Alcaraz… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 2-1 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #quarti… - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 US Open 2022 in DIRETTA: Jannik sotto di un set contro la furia iberica - #Sinner-Alcaraz… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 0-1 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #quarti #finale #2… - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-2 US Open 2022 in DIRETTA: arriva il controbreak dell’azzurro - #Sinner-Alcaraz #DIRETTA:… -