Lazio | la curva nord sta con Sarri | “Vogliamo un campionato alla pari”

La curva nord della Lazio si schiera al fianco di Maurizio Sarri, dopo l'apertura di un fascicolo della Procura Figc sulle frasi sugli arbitri dopo la sconfitta col Napoli. La tifoseria biancoceleste organizzata ha diramato un comunicato: "Visto l'andazzo di quest'inizio di stagione, prevenire è meglio che curare. Se qualcuno, tra dirigenti federali, arbitri e signori "cari" del palazzo si fosse messo in testa di colpire e penalizzare la Lazio, dovrà inevitabilmente rivedere i propri piani. Con la curva nord non si scherza, con i tifosi laziali questi giochetti non funzionano. Lo abbiamo già dimostrato in passato, bloccando la cessione di Signori, prendendoci con le unghie NOI uno scudetto che avevano deciso di rubarci per il secondo anno consecutivo. Ed ancora ...

TuttoMercatoWeb : Lazio-Feyenoord, un minuto di silenzio per la Regina Elisabetta: fischi dalla Curva Nord - Carmelo_Ct89 : La curva della Lazio durante il minuto di 'silenzio' ci teneva ancora una volta a ribadire di essere popolata da im… - GOccorsio : Lazio, comunicato Curva Nord contro gli arbitri: “Episodi non casuali col Napoli, pronti a scendere in piazza!' Qua… - LALAZIOMIA : Lazio, il comunicato della Curva Nord: 'Il laziale non subisce prepotenze, pronti a scendere in piazza' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Il comunicato della Curva Nord: 'Episodi non casuali col Napoli, vogliamo giocare il campionato ad armi pari' h… -