Kim Rossi Stuart in preghiera a Medjugorie (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – L'attore Kim Rossi Stuart si è recato nei giorni scorsi in pellegrinaggio a Medjugorie insieme alla moglie, l'attrice Ilaria Spada. A quanto apprende l'Adnkronos la coppia, che ha lasciato a casa alle cure della mamma dell'attrice il figlioletto più piccolo di cinque mesi, nato a marzo, è stata ospite di una comunità ed ha incontrato tra gli altri, durante il pellegrinaggio, il console di Mostar, Goran Grbesic. I due, secondo quanto si apprende, da Spalato hanno raggiunto in corriera Medjiugorie dove si sono affidati alla Madonna e si sono immersi in un intenso ritiro di preghiera insieme ad altri pellegrini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

