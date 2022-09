Infortunio Osimhen | c’è il comunicato del Napoli | accadrà domani

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ilè tornato subito in campo dopo la bellissima vittoria di ieri sera per 4-1 contro il Liverpool vicecampione d’Europa: questa mattina, la squadra si è allenata a Castel Volturno per preparare il match di sabato contro lo Spezia. La partita di ieri sera è stata magica e tutti i giocatori hanno disputato una gara sensazionale, ma c’è stata una nota negativa: Victor, già non al 100%, è uscito sul finire del primo tempo a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) L’attaccante nigeriano, secondo quanto detto da Luciano Spalletti in conferenza stampa, resterà fermo per un po’. Quest’oggi, il, attraverso il report allenamento, hale novità sulle sue condizioni: il bomber ...