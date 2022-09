Francesco Oppini: 'Juventus, contro il Psg resta l'amaro in bocca, si poteva e doveva fare di più' (Di giovedì 8 settembre 2022) Che peccato! La due giorni di Champions riconsegna a noi italiani un bottino un po' amaro (un pari e due sconfitte), Napoli a parte che ha ampiamente dimostrato che si può giocare e vincere, anche ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 settembre 2022) Che peccato! La due giorni di Champions riconsegna a noi italiani un bottino un po'(un pari e due sconfitte), Napoli a parte che ha ampiamente dimostrato che si può giocare e vincere, anche ...

ilpensologo : Continua il giallo sull'assenza di Francesco Oppini nella trasmissione di Serena Bortone. Dopo la strage di Piazza… - MaryMoSoLu : Tutti sul Red Carpet tranne Francesco Maria Oppini. Non so se posso accettare questa cosa. Sono pronta all'assalto. - GianfilippoDi : PSG-Juventus 2-1 Champions League Fase a Gironi 1 Turno 06-09-22 Francesco Oppini Diretta Stadio 7G - YouTube - betgiotto : Chi è sottona di Francesco Maria Oppini? #oppini7gold - infoitcultura : Laura Freddì e Francesco Oppini 'muti': il gelo in Rai -