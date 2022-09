Floro Flores: "Napoli, l'infortunio di Osimhen? Ecco perchè non sono preoccupato...'' (Di giovedì 8 settembre 2022) Floro Flores: "L'infortunio di Osimhen? Simeone è un grande attaccante, Kvara? Mi sembra il primo Lavezzi, non ha paura" Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, parla a Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Spalletti ha tanti meriti, ha dato vitalità alla squadra. Il Napoli ha grande idea di gioco ed è consapevole di quello che sa fare. C’è poco da dire, il Liverpool era veramente in difficoltà. Di sicuro Spalletti ha già voltato pagina e sta pensando alla prossima partita, ma la sua squadra è spettacolare. Adesso sarà ancora più difficile. L’assenza di Osimhen? Con tutto il rispetto, non sono preoccupato, Simeone è un attaccante di spessore. Bisogna fare anche i complimenti alla ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 8 settembre 2022): "L'di? Simeone è un grande attaccante, Kvara? Mi sembra il primo Lavezzi, non ha paura" Antonio, ex attaccante del, parla a Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Spalletti ha tanti meriti, ha dato vitalità alla squadra. Ilha grande idea di gioco ed è consapevole di quello che sa fare. C’è poco da dire, il Liverpool era veramente in difficoltà. Di sicuro Spalletti ha già voltato pagina e sta pensando alla prossima partita, ma la sua squadra è spettacolare. Adesso sarà ancora più difficile. L’assenza di? Con tutto il rispetto, non, Simeone è un attaccante di spessore. Bisogna fare anche i complimenti alla ...

