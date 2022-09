F1, Fernando Alonso: “Abbiamo una grande macchina; è una delle migliori stagioni, come nel 2012” (Di giovedì 8 settembre 2022) Alla viglia dell’inizio del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1, i piloti sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il weekend nel ‘Bel Paese’ ormai sempre più vicino al suo inizio ufficiale: nella giornata di domani, infatti, si partirà con le prove libere e aumenta l’attesa. Con uno sguardo al passato e al futuro, senza mai tralasciare il presente, Fernando Alonso ha parlato della gara di domenica, dove raggiungerà quota 349 Gran Premi, al pari in questa speciale classifica di Kimi Raikkonen. Ecco le dichiarazioni del pilota spagnolo rilasciate in conferenza stampa: “Numero così alto di GP? Dimostra la mia passione per questo sport e l’impegno che metto nel competere ad altissimi livelli finché ne avrò la possibilità, quindi almeno altri due anni (ride, facendo riferimento al contratto firmato con Aston Martin, ndr)”. F1, Max ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Alla viglia dell’inizio del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1, i piloti sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il weekend nel ‘Bel Paese’ ormai sempre più vicino al suo inizio ufficiale: nella giornata di domani, infatti, si partirà con le prove libere e aumenta l’attesa. Con uno sguardo al passato e al futuro, senza mai tralasciare il presente,ha parlato della gara di domenica, dove raggiungerà quota 349 Gran Premi, al pari in questa speciale classifica di Kimi Raikkonen. Ecco le dichiarazioni del pilota spagnolo rilasciate in conferenza stampa: “Numero così alto di GP? Dimostra la mia passione per questo sport e l’impegno che metto nel competere ad altissimi livelli finché ne avrò la possibilità, quindi almeno altri due anni (ride, facendo riferimento al contratto firmato con Aston Martin, ndr)”. F1, Max ...

zazoomblog : F1 Fernando Alonso: “Abbiamo una grande macchina; è una delle mie migliori stagioni come nel 2012” - #Fernando… - AricKeebler : Spark Models Alpine A521 F1 Fernando Alonso #14 2021 [EXTPGGA] - giulyleclerc : RT @F1ingenerale_: F1 | GP Italia - Alonso: ‘’se hai guidato per la Ferrari sentirai sempre l’affetto ogni volta che torni a Monza’’ #Alon… - F1ingenerale_ : F1 | GP Italia - Alonso: ‘’se hai guidato per la Ferrari sentirai sempre l’affetto ogni volta che torni a Monza’’… - rebujito13 : RT @SeviGraphics: Fernando Alonso - Aston Martin 2023 Poster #Alonso #AstonMartinF1 #F1 #Formula1 -