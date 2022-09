Energia: Serracchiani, 'Renzi e Calenda divisi su scostamento' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Uno dice sì allo scostamento di bilancio, l'altro non ne vuol sentir parlare. Salvini e Meloni? No, Calenda e Renzi. Ecco perché passano il tempo a tirar sassi al Pd: se parlano d'altro rischiano di scoprire che non hanno le stesse idee su questioni importanti #Scegli". Così Debora Serracchiani su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Uno dice sì allodi bilancio, l'altro non ne vuol sentir parlare. Salvini e Meloni? No,. Ecco perché passano il tempo a tirar sassi al Pd: se parlano d'altro rischiano di scoprire che non hanno le stesse idee su questioni importanti #Scegli". Così Deborasu twitter.

