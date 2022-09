Emma Marrone risponde ai commenti degli haters sulla morte del padre

Leggi su tvzap

(Di giovedì 8 settembre 2022)ha annunciato la notizia delladelRosario lo scorso lunedì 5 settembre. Il post della cantante ha avuto tantissime reazioni sui social. In molti hanno mostrato vicinanza adin questo momento così doloroso per lei. Poi c’è chi invece ne ha approfittato per pubblicizzare le proprie teorie complottiste. Questo ha fatto infuriare la cantante che ha deciso dire a questi “ignoranti” con un video messaggio sui social. Il motivo delladeldiL’artista aveva dato la notizia delladel, ma non aveva specificato la causa del decesso. Ha deciso di farlo oggi, con un video che ha pubblicato su Instagram. “Mio papà da ...