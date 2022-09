Elisabetta | Truss | ' Gb grande Paese grazie a lei'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Londra, 8 set. (Adnkronos) - "La Gran Bretagna è ilche è oggia lei", ha detto il primo ministro britannico Lizfuori Downing Street dopo la morte della reginaII. “Ora siamo una nazione moderna, fiorente e dinamica. Nel bene e nel male, la reginaII ci ha fornito la stabilità e la forza di cui avevamo bisogno”. “È un risultato straordinario aver regnato con tale dignità e grazia per 70 anni - ha aggiunto la- Era amata e ammirata dalle persone nel Regno Unito e in tutto il mondo. È stata un'ispirazione personale per me e per molti britannici".