È morta la regina Elisabetta II (Di giovedì 8 settembre 2022) I libri di storia già la ricordano come la sovrana con il regno più lungo nella storia delle monarchie britanniche. Il 9 settembre 2015, infatti, ha scalzato il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria, di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, mentre nel 2022 ha festeggiato il Giubileo di Platino in occasione dei 70 anni di regno. La morte della regina Elisabetta II ha scosso tutto il mondo, non solo i sudditi della Gran Bretagna, perché la sovrana, oltre al regno longevo, ha incarnato anche una vera e propria icona culturale per generazioni intere. Ha attraversato periodi davvero bui per il suo Paese, dalla ricostruzione del dopoguerra alla crisi delle Falkland, e ha dovuto destreggiarsi fra gli scandali che hanno coinvolto vari membri della sua famiglia, cominciando, naturalmente, dal matrimonio tormentato tra Carlo e Lady Diana, fino alla morte ...

