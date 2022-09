Carragher: «Il Liverpool gioca un calcio suicida. È la fine di un ciclo?» (Di giovedì 8 settembre 2022) Un “calcio suicida”. E un mercato tutto sbagliato. Il Liverpool asfaltato dal Napoli affronta in patria il fuoco di fila delle critiche. Aspro il giudizio di Jamie Carragher: “Il problema non è la partita. Dimentichiamo questa partita”, ha detto alla CBS dopo il match. “Per me la grande preoccupazione è che potrebbe essere una cosa che andrà avanti per tutta la stagione. È la fine di un ciclo? “È un enorme calo fisico dovuto a quello che è successo negli ultimi cinque o sei anni, per il modo in cui hanno giocato, per quanto sono stati intensi. E questa squadra può continuare a farlo?”. Parlando della difesa del Liverpool, Carragher la definisce “imbarazzante”: “Lo è davvero. E questo è il grosso problema del Liverpool ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Un “”. E un mercato tutto sbagliato. Ilasfaltato dal Napoli affronta in patria il fuoco di fila delle critiche. Aspro il giudizio di Jamie: “Il problema non è la partita. Dimentichiamo questa partita”, ha detto alla CBS dopo il match. “Per me la grande preoccupazione è che potrebbe essere una cosa che andrà avanti per tutta la stagione. È ladi un? “È un enorme calo fisico dovuto a quello che è successo negli ultimi cinque o sei anni, per il modo in cui hannoto, per quanto sono stati intensi. E questa squadra può continuare a farlo?”. Parlando della difesa della definisce “imbarazzante”: “Lo è davvero. E questo è il grosso problema del...

